Россияне ударили КАБами по Изюму: повреждены более 10 домов и электросети
В воскресенье, 30 августа, около 22:00 российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами (КАБ) по городу Изюм на Харьковщине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Изюмскую ГВА.
Попадание зафиксировано в нескольких местах в западной части города.
В результате обстрела повреждены более 10 частных домов, несколько автомобилей и электросети. Одно из попаданий пришлось на дорожное покрытие, на месте другого возник пожар хозяйственной постройки.
Известно об одном пострадавшем человеке, ему оказывают необходимую медпомощь.
Информация о последствиях обстрелов уточняется.
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