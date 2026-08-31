Иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье, 30 августа, около 22:00 российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами (КАБ) по городу Изюм на Харьковщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Изюмскую ГВА.

Попадание зафиксировано в нескольких местах в западной части города.

В результате обстрела повреждены более 10 частных домов, несколько автомобилей и электросети. Одно из попаданий пришлось на дорожное покрытие, на месте другого возник пожар хозяйственной постройки.

Известно об одном пострадавшем человеке, ему оказывают необходимую медпомощь.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Напомним, в ночь на 31 августа в Запорожье российский FPV-дрон атаковал многоэтажный дом. Ранения получили два человека.