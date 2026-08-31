На Запоріжжі через російські атаки загинули двоє людей, ще троє поранені

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули двоє людей, ще троє дістали поранення.

Зокрема, окупанти здійснили 20 авіаударів, 659 атак безпілотниками, чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню та 240 артилерійських ударів.

Ворожі атаки пошкодили житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Загалом надійшло 43 повідомлення про пошкодження.

Нагадаємо, протягом дня 30 серпня внаслідок російських атак на Херсонщину постраждали 12 цивільних людей. Одинадцять із них отримали травми та поранення у Херсоні, ще одна людина постраждала в селі Новорайському.