Атака дронов на Киевщину: вспыхнули пожары в двух районах, два человека получили ранения

Фото: ГСЧС

На Киевщине в результате российской атаки беспилотниками пострадали два человека. Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрела

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

В Фастовском и Вышгородском районах из-за попадания и падения обломков российских БПЛА возникли пожары.

В селе Вита-Почтовая Фастовского района загорелся частный жилой дом. В результате атаки пострадал один человек. Пожар спасатели ликвидировали.

В селе Осещина Вышгородского района из-за российской атаки загорелись два металлических вагончика. На месте также обнаружили одного потерпевшего человека.

Всего в результате российской атаки на Киевщине пострадали два человека.

Напомним, что российские войска утром в очередной раз атаковали Киев беспилотниками. В результате обстрела в Голосеевском районе столицы возник масштабный пожар в нежилом здании.