15:48  30 августа
Оккупанты 30 раз обстреляли Донетчину: в Славянске и Краматорске спасатели тушили масштабные пожары
15:07  30 августа
В Киеве из-за ликвидации пожара в Шевченковском районе ограничено движение и изменен маршрут автобуса
14:08  30 августа
Из-за ДТП на Берестейском проспекте в Киеве образовалась мощная пробка на выезд из города
UA | RU
UA | RU
30 августа 2026, 17:51

Во Львовской области девушка на глазах у толпы била сверстника ногами по голове

30 августа 2026, 17:51
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Львовской области
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, во время которого 13-летняя девушка несколько раз ударила ногой 12-летнего парня, в том числе по голове. Видео конфликта распространили в социальных сетях

Об этом сообщила полиция Львовской области, передает RegioNews .

29 августа во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили публикацию с записью инцидента. На видео видно, как девушка на глазах у многочисленных очевидцев наносит парню удары ногой в разные участки тела.

В ходе проверки полицейские установили, что происшествие произошло 1 июля на улице Парковой в Пустомытах Львовского района.

Правоохранители также установили участников конфликта. Ими оказались 13-летняя девушка и 12-летний парень, оба жителя Пустомита и ученики одного из местных лицеев.

Впоследствии мать потерпевшего обратилась с заявлением в отделение полиции. Информацию о происшествии зарегистрировали.

Вскоре инцидент должен предоставить правовую квалификацию.

Напомним, что в Одесской области правоохранители расследуют умышленное убийство 15-летней девушки. Вероятного причастного к преступлению уже задержали, прокуратура готовит ему уведомление о подозрении.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Избиение Львовская область девушка парень
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
В результате вражеских атак на Херсонщину пострадали 12 человек
30 августа 2026, 18:55
Минус новые позиции окупантов: как бойцы "Хартии" проводят зачистку лесов на Купянщине
30 августа 2026, 18:20
В Киеве и области на маршруты выезжают специальные "фантомные патрули"
30 августа 2026, 17:12
Из-за ДТП на перекрестке в Печерском районе Киева затруднено движение транспорта
30 августа 2026, 16:40
Атака дронов на Киевщину: вспыхнули пожары в двух районах, два человека получили ранения
30 августа 2026, 16:13
Оккупанты 30 раз обстреляли Донетчину: в Славянске и Краматорске спасатели тушили масштабные пожары
30 августа 2026, 15:48
В Киеве из-за ликвидации пожара в Шевченковском районе ограничено движение и изменен маршрут автобуса
30 августа 2026, 15:07
Минус "Панцирь-С1", РЛС и составы БПЛА: Силы обороны мощно ударили по военным целям РФ
30 августа 2026, 14:47
Из-за ДТП на Берестейском проспекте в Киеве образовалась мощная пробка на выезд из города
30 августа 2026, 14:08
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Юрий Касьянов
Все блоги »