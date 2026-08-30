Во Львовской области девушка на глазах у толпы била сверстника ногами по голове

Фото: полиция Львовской области

Во Львовской области полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, во время которого 13-летняя девушка несколько раз ударила ногой 12-летнего парня, в том числе по голове. Видео конфликта распространили в социальных сетях

Об этом сообщила полиция Львовской области, передает RegioNews .

29 августа во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили публикацию с записью инцидента. На видео видно, как девушка на глазах у многочисленных очевидцев наносит парню удары ногой в разные участки тела.

В ходе проверки полицейские установили, что происшествие произошло 1 июля на улице Парковой в Пустомытах Львовского района.

Правоохранители также установили участников конфликта. Ими оказались 13-летняя девушка и 12-летний парень, оба жителя Пустомита и ученики одного из местных лицеев.

Впоследствии мать потерпевшего обратилась с заявлением в отделение полиции. Информацию о происшествии зарегистрировали.

Вскоре инцидент должен предоставить правовую квалификацию.

Напомним, что в Одесской области правоохранители расследуют умышленное убийство 15-летней девушки. Вероятного причастного к преступлению уже задержали, прокуратура готовит ему уведомление о подозрении.