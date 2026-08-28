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28 августа 2026, 11:23

Масштабный пожар на предприятии в Житомире: обрушилась крыша производственного цеха

28 августа 2026, 11:23
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Фото: ГСЧС
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В ночь на 28 августа спасатели ликвидировали масштабный пожар на территории одного из предприятий в Житомире

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Огонь вспыхнул в производственном цехе, охватив упаковочную линию. Из-за высокой температуры кровля здания деформировалась и обрушилась.

Пожар охватил ориентировочно 1500 кв. м, создав угрозу распространения огня на соседний цех и административный корпус. Сильное задымление усложняло работу спасателей.

Огнеборцы тушили пожар более пяти часов. К ликвидации привлекались 54 спасателя и 13 единиц спецтехники.

Все обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Напомним, 25 августа около 21:30 на Прикарпатье вспыхнула гостиница: горели кровля и перекрытие здания с мансардой. Площадь пожара составила около 225 кв. метров.

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