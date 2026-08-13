Фото: ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 962 удара по 52 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеских атак по Запорожскому району один человек погиб, еще трое получили ранения.

Авиаудары: войска РФ совершили 19 авиаударов по 15 населенным пунктам, в том числе по Таврическому, Юлиевке, Новоивановке, Омельнику и Зеленой Долине.

Атаки БпЛА: 698 беспилотников (преимущественно FPV) атаковали 39 населенных пунктов, среди которых Запорожье, Кушугум, Камышеваха, Орехов, Степногорск и Малая Токмачка.

Артиллерийские обстрелы: 245 артударов пришлось по территории 20 населенных пунктов области.

В полицию поступило 51 сообщение о повреждении и разрушении домов, частных автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 13 августа российские войска нанесли удар по Измаильскому району Одесской области. Враг попал по портовой инфраструктуре.