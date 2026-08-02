На Запоріжжі росіяни дроном убили людину
За останню добу російськіц окупанти неодноразово обстрілювали Запорізьку область. На жаль, є загиблий
Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.
Росіяни атакували дроном Новопавлівку. На жаль, внаслідок удару загинув 54-річний місцевий житель. У Запоріжжі 58-річний чоловік отримав поранення внаслідок удару дроном.
"Поліція зафіксувала 30 звернень від громадян про факти пошкодження та руйнування внаслідок російських атак", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, 31 липня російські війська скинули чотири керовані авіабомби на центр Херсона. Значних руйнувань зазнали навчальний заклад і приватні будинки.
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