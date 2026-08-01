Украину накроет новая волна жары: синоптики предупредили о +37°С
В ближайшие дни в Украину придет настоящая летняя жара. По прогнозам синоптиков, из Западной Европы в страну начнет поступать жаркий воздух, из-за чего температура в большинстве областей значительно повысится
Об этом сообщает ICTV со ссылкой на синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает RegioNews.
"Почти везде столбики термометров днем поднимутся до 30-градусной отметки, а в западных и южных областях ожидается даже +35...+37°С", - сообщила Птуха.
В воскресенье, 2 августа, в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода. Осадки ожидаются лишь местами – днем на северо-западе страны возможны кратковременные дожди.
Температура воздуха будет составлять:
- ночью – +15...+22°С;
- днем по Украине – +27...+34°С;
- в западных областях местами – сильная жара до +35…+37°С.
Синоптики советуют в период высоких температур избегать длительного пребывания на солнце, пить достаточно воды и ограничить физические нагрузки в самые жаркие часы дня.
Напомним, в начале мая в Киев пришло метеорологическое лето на неделю раньше нормы. Специалисты зафиксировали постоянный переход температуры через отметку +15°С.