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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Полковника знайшли з вогнепальним пораненням. Правоохоронці кваліфікували подію за с. 115 (умисне вбивство) ККУ. Відмітки "самогубство" поліція не вказує.

В ОК "Південь" зазначили, що за попередньою інформацією, "ознак насильства не виявлено, остаточні висновки будуть зроблені лише за результатами експертиз".

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, призначено службове розслідування.

Командування ОК "Південь" заявило, що воо "всебічно сприяє роботі правоохоронних органів".

Раніше повідомлялося, що працівники ДБР розпочали розслідування за фактом смерті 29-річного чоловіка після його перебування в одному з ТЦК та СП на Закарпатті.