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16 июня 2026, 11:14

Смерть 29-летнего мужчины после пребывания в ТЦК на Закарпатье: ГБР начало расследование

16 июня 2026, 11:14
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Фото: ДБР
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Сотрудники НБР начали расследование по факту смерти 29-летнего мужчины после его пребывания в одном из ТЦК и СП на Закарпатье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

По данным следствия, основанием для открытия производства стала информация из медиа и соцсетей о возможном применении насилия в отношении мужчины во время его пребывания в ТЦК и СП.

По предварительным данным, во время пребывания в помещении ТЦК мужчина неоднократно жаловался на ухудшение самочувствия. Его дважды доставляли в больницу.

После первого обследования врачи оказали необходимую помощь и выписали мужчину, после чего его вернули в ТЦК и СП.

Однако уже на следующий день мужчину госпитализировали повторно в критическом состоянии из-за внезапной остановки сердца. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, через несколько дней он умер, не приходя в сознание.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает наказание от 8 до 12 лет тюрьмы.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, проверяют законность действий служащих ТЦК и СП, а также оценивают своевременность и качество медицинской помощи.

Для установления точной причины смерти назначен ряд судебных экспертиз.

Напомним, 15 июня в СМИ появилась информация о том, что на Закарпатье якобы от избиения в одном из ТЦК скончался мужчина. Речь идет о Воловецком районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Впоследствии в полиции подтвердили факт обращения медиков Воловецкой райбольницы о мужчине, которого доставили с переломами ребер и травмой грудной клетки после пребывания в одном из отделений ТЦК и СП.

В Закарпатском ТЦК заявили, что не применяли к мужчине физическую силу.

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ГБР смерть расследование Закарпатье мобилизация ТЦК
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