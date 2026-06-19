Фото: ОВА

В среду, 18 июня, около 23:00 российские войска атаковали беспилотником Запорожья

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров и ГСЧС, передает RegioNews.

Враг попал по территории автозаправочной станции в одном из районов города.

Предварительно, ранения получили два человека. Им оказывается необходимая медпомощь.

Из-за вражеского попадания на АЗС вспыхнул пожар – огонь охватил здание станции и заправочное оборудование. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 15 кв. м.

К ликвидации последствий атаки привлекались 20 спасателей и 4 единицы спецтехники ГСЧС.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району получили ранения четыре человека. Российские войска нанесли 950 ударов по 53 населенным пунктам области.