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19 июня 2026, 07:57

В Запорожье вражеский беспилотник атаковал АЗС: двое раненых

19 июня 2026, 07:57
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Фото: ОВА
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В среду, 18 июня, около 23:00 российские войска атаковали беспилотником Запорожья

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров и ГСЧС, передает RegioNews.

Враг попал по территории автозаправочной станции в одном из районов города.

Предварительно, ранения получили два человека. Им оказывается необходимая медпомощь.

Из-за вражеского попадания на АЗС вспыхнул пожар – огонь охватил здание станции и заправочное оборудование. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 15 кв. м.

К ликвидации последствий атаки привлекались 20 спасателей и 4 единицы спецтехники ГСЧС.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району получили ранения четыре человека. Российские войска нанесли 950 ударов по 53 населенным пунктам области.

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