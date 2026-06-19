Фото: ОВА

В середу, 18 червня, близько 23:00 російські війська атакували безпілотником Запоріжжя

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС, передає RegioNews.

Ворог поцілив по території автозаправної станції в одному з районів міста.

Попередньо, поранення дістали двоє людей. Їм надається необхідна меддопомога.

Через вороже влучання на АЗС спалахнула пожежа – вогонь охопив будівлю станції та заправне обладнання. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 15 кв. м.

До ліквідації наслідків атаки залучалися 20 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки ДСНС.

Нагадаємо, упродовж минулої доби внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району дістали поранення четверо людей. Російські війська здійснили 950 ударів по 53 населених пунктах області.