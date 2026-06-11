Вісім поранених на Запоріжжі: РФ завдала понад 800 ударів за добу

Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі та Запорізькому районі внаслідок ворожих атак за добу поранення отримали вісім людей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Загалом окупанти протягом доби здійснили 808 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, російські війська завдали 19 авіаударів по низці населених пунктів, серед яких Кушугум, Комишуваха, Новомиколаївка, Оріхів, Гуляйпільське та інші.

Крім того, зафіксовано 553 удари безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами. Під атаками перебували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівка, Оріхів, Гуляйполе та інші громади області.

Також росіяни завдали 7 ударів із реактивних систем залпового вогню та 229 артилерійських обстрілів по населених пунктах регіону.

Надійшло 109 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та транспортних засобів.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині в Нікопольському районі ворог застосував тактику "подвійного удару". Коли підрозділи ДСНС прибули для ліквідації пожежі, росіяни спрямували FPV-дрон безпосередньо по місцю роботи рятувальників.