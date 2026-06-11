08:22  11 червня
На Хмельниччині зґвалтували 24-річну жінку: один із фігурантів – неповнолітній
08:57  11 червня
Пішов купатися і зник: на Житомирщині водолази дістали з річки тіло чоловіка
08:46  11 червня
Забив цеглиною та намагався сховати тіло: на Тернопільщині 16-річний хлопець вбив бабусю
UA | RU
UA | RU
11 червня 2026, 07:18

Вісім поранених на Запоріжжі: РФ завдала понад 800 ударів за добу

11 червня 2026, 07:18
Читайте также на русском языке
Фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі та Запорізькому районі внаслідок ворожих атак за добу поранення отримали вісім людей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Загалом окупанти протягом доби здійснили 808 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, російські війська завдали 19 авіаударів по низці населених пунктів, серед яких Кушугум, Комишуваха, Новомиколаївка, Оріхів, Гуляйпільське та інші.

Крім того, зафіксовано 553 удари безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами. Під атаками перебували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівка, Оріхів, Гуляйполе та інші громади області.

Також росіяни завдали 7 ударів із реактивних систем залпового вогню та 229 артилерійських обстрілів по населених пунктах регіону.

Надійшло 109 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та транспортних засобів.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині в Нікопольському районі ворог застосував тактику "подвійного удару". Коли підрозділи ДСНС прибули для ліквідації пожежі, росіяни спрямували FPV-дрон безпосередньо по місцю роботи рятувальників.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запоріжжя війна атака російська армія цивільні поранення
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
Смертельна ДТП на Закарпатті: водію вантажівки могло стати зле
11 червня 2026, 09:26
На Сумщині судитимуть військового, який продав позашляховик свого підрозділу та подався у СЗЧ
11 червня 2026, 09:24
Масовані удари РФ по Харківщині: 11 постраждалих і значні руйнування
11 червня 2026, 09:13
Пішов купатися і зник: на Житомирщині водолази дістали з річки тіло чоловіка
11 червня 2026, 08:57
Стафілокок і ускладнення після операції: у Полтаві поліція перевіряє медиків
11 червня 2026, 08:51
Забив цеглиною та намагався сховати тіло: на Тернопільщині 16-річний хлопець вбив бабусю
11 червня 2026, 08:46
Армія жебраків: чому країна економить на своїх військових
11 червня 2026, 08:35
На Херсонщині через російські атаки одна людина загинула, ще 12 – поранені
11 червня 2026, 08:30
На Хмельниччині зґвалтували 24-річну жінку: один із фігурантів – неповнолітній
11 червня 2026, 08:22
Ворог атакував Конотоп: місто залишилося без світла, води та газу
11 червня 2026, 08:14
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Всі блоги »