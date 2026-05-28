На Запорізькій АЕС зафіксовано найтриваліший збій зв'язку

Цього тижня на Запорізькій АЕС стався тривалий збій зв’язку на тлі повідомлень про посилення військової активності поблизу

Про це йдеться в повідомленні гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі, передає RegioNews .

За даними окупаційного "керівництва станції”, у середу ЗАЕС не мала ні стаціонарного телефонного зв’язку, ні інтернет-з’єднання протягом приблизно 12 годин, що стало найтривалішим подібним інцидентом на станції з початку повномасштабної війни.

Причина відключення не була зрозумілою, але воно збіглося у часі з повідомленнями про атаки на місто Енергодар, де проживає більшість персоналу станції, зазначили у МАГАТЕ без уточнення з чийого боку відбувалися атаки.

"Протягом багатьох годин ми не могли зв’язатися з нашою командою експертів на об’єкті, а станція не могла комунікувати із зовнішнім світом у звичний спосіб. Це, безперечно, було дуже тривожною подією з точки зору ядерної безпеки та фізичної охорони. Команда МАГАТЕ продовжить розслідування причин цього збою зв’язку та обговорюватиме, як запобігти його повторенню”, – сказав Гроссі.

Також, як повідомляється, протягом минулого тижня постачання електроенергії до Енергодара з енергомережі кілька разів переривалося внаслідок бойових дій.

У понеділок, 25 травня, та ж окупаційна "влада” повідомила про начебто атаки безпілотників на цивільні будівлі в Енергодарі, зокрема на пожежну частину. Посилаючись на погіршення ситуації з безпекою, ЗАЕС наступного дня повідомила групі МАГАТЕ, що було призупинено постачання дизельного палива з сусіднього сховища на станцію для роботи дизельних парогенераторів, які використовуються для очищення забрудненої води.

Водночас повідомлялося, що на території ЗАЕС є достатньо дизельного палива для більш ніж 10 днів роботи аварійних дизель-генераторів, які наразі перебувають у режимі очікування, але залишаються критично важливими для забезпечення резервного живлення, якщо станція знову втратить все зовнішнє електропостачання, як це неодноразово траплялося за час війни.

"Постійна наявність дизельного палива є абсолютною необхідністю для ядерної безпеки, особливо з огляду на те, що станція вже понад два місяці повністю залежить від єдиної лінії електропередачі, необхідної для охолодження реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки. Будь-які перебої з постачанням дизельного палива знижують стійкість станції в той час, коли вона й без того перебуває у вкрай вразливому становищі щодо зовнішнього енергопостачання”, – сказав Гроссі.

Найбільша АЕС Європи, шість реакторів якої були зупинені з 2022 року, але все ще потребують охолодження, покладалася на резервну лінію "Феросплавна-1” напругою 330 кВ для зовнішнього електропостачання після того, як 24 березня було відключено її основну лінію електропередачі "Дніпровська” напругою 750 кВ. До початку війни ЗАЕС мала десять ліній електропередачі.

На інших українських АЕС також траплятись небезпечні інциденти.

22 травня на Дніпровській підстанції спалахнула пожежа внаслідок військового удару. В результаті оператор енергомережі попросив Південноукраїнську АЕС відключити лінію електропередачі, підключену до цієї підстанції.

Також команда МАГАТЕ на Чорнобильському об’єкті була поінформована про те, що протягом минулого тижня в зоні моніторингу об’єкта було виявлено загалом 20 дронів.

Нагадаємо, 26 квтіня Запорізька атомна електростанція опинилася в режимі блекауту після втрати зовнішнього електроживлення. Протягом близько півтори години станція працювала на резервному живленні – від 19 дизель-генераторів.