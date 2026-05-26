Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Війська рф здійснили 15 авіаударів по населених пунктах Запорізького, Пологівського та Василівського районів, серед яких Малокатеринівка, Кушугум, Омельник та Верхня Терса.

Крім того, 580 безпілотників різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Оріхів, Степногірськ та ще понад 20 прифронтових міст і сіл.

Також 192 артилерійські удари прийшлися по лінії фронту та прилеглих громадах, зокрема по Малій Токмачці, Новоданилівці, Залізничному та Степногірську.

Від громадян надійшли 82 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали масованих ударів по території Сумської області, застосовуючи керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети. Під ворожим вогнем перебували населені пункти у п'яти районах області.