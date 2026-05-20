В ночь на 20 мая российские войска совершили очередную атаку на Днепр

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Удар пришелся по складским помещениям с продуктами питания. На месте вспыхнул пожар.

В результате вражеского обстрела погибли два человека, еще шестеро получили ранения.

Пятерых пострадавших из шести госпитализировали. Состояние трех раненых медики оценивают как тяжелое. В частности, в тяжелом состоянии находится 40-летний мужчина. Кроме того, госпитализирован 25-летний парень, его состояние оценивают как средней тяжести.

Напомним, в Прилуках Черниговской области 20 мая объявили Днем траура по погибшим в результате российского ракетного удара 19 мая.