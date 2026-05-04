Фото: СБУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Ворожим агентом виявився 45-річний місцевий мешканець, який переховувався від мобілізації та шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Щоб не привертати увагу під час розвідки та не викликати підозр, чоловік маскувався під літню людину: він носив відповідний одяг, відростив бороду та навіть імітував сутулість.

За завданням російських спецслужб фігурант обходив вулиці обласного центру, щоб виявити точні координати підрозділів Сил оборони. Після таких вилазок він повертався додому та готував для свого куратора текстові повідомлення з детальним описом місцевості та координатами цілей.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії та затримали чоловіка за місцем його проживання. Також провели заходи, щоб убезпечити локації українських захисників.

Під час обшуку у затриманого вилучили смартфон та планшет, де зберігалися докази його співпраці з ворогом.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Черкащині студент коригував ракетно-дронові атаки росіянна енергетичну інфраструктуру центрального регіону України. СБУ затримала зрадника.