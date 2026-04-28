Фото иллюстративное

В суд направлено дело в отношении одного из бывших членов правления АО Львовгаз, которого обвиняют в схеме с завышением тарифов на распределение газа. По данным следствия, это позволило безосновательно включить в платежки почти 3,7 млн грн

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает RegioNews .

Схема заключалась во внесении ложных сведений в официальные расчеты объемов нормативных потерь газа. Это показатель, который учитывается при формировании тарифа: чем больше потери – тем выше цена для потребителя.

Следствие установило, что в официальные расчеты были внесены ложные данные.

В частности, завышено количество изношенных газопроводов и оборудования, якобы эксплуатируемых более 25 лет. Именно такие объекты дают большие "нормативные потери".

В результате эти потери искусственно увеличились почти на 2,82 млн. кубометров в год. Это автоматически повлияло на расчет тарифа: его повысили на 14,8 грн за тысячу кубометров газа.

Это позволило АО Львовгаз безосновательно включить в стоимость услуг почти 3,7 млн грн. Согласно договорам эту сумму уплатили коммунальные предприятия области: "Железнодорожноетеплоэнерго", "Львовтеплоэнерго", "Стрыйтеплоэнерго", "Червоноградтеплокоммунэнерго", "Дрогобычтеплоэнерго".

"В дальнейшем полученными средствами подозреваемый, как один из руководителей общества, мог распоряжаться по собственному усмотрению", - говорят правоохранители.

Мужчине инкриминировано завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений.

