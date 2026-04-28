До суду скерували обвинувальний акт щодо військовослужбовця збройних сил РФ, якого обвинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням - зґвалтуванні мешканки Запорізької області

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, події відбулися на початку березня 2022 року під час окупації одного з населених пунктів Запорізької області.

У середині квітня військовий РФ у приміщенні місцевого підприємства напав на жінку. Щоб подолати спротив, він завдав їй ударів прикладом зброї по обличчю, спині та животу, після чого зґвалтував.

Обвинувачений є військовослужбовцем 121 стрілецького полку мобілізаційного резерву 1 армійського корпусу зс рф (в/ч 08801).

