28 квітня 2026, 18:32

Судитимуть російського окупанта за зґвалтування мешканки Запорізької області

Фото: Офіс Генерального прокурора
До суду скерували обвинувальний акт щодо військовослужбовця збройних сил РФ, якого обвинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням - зґвалтуванні мешканки Запорізької області

Про це повідомив Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, події відбулися на початку березня 2022 року під час окупації одного з населених пунктів Запорізької області.

У середині квітня військовий РФ у приміщенні місцевого підприємства напав на жінку. Щоб подолати спротив, він завдав їй ударів прикладом зброї по обличчю, спині та животу, після чого зґвалтував.

Обвинувачений є військовослужбовцем 121 стрілецького полку мобілізаційного резерву 1 армійського корпусу зс рф (в/ч 08801).

Нагадаємо, що прокурори спеціалізованого підрозділу Офіс Генерального прокурора завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо російського військового. Відомо, що він на території України зґвалтував неповнолітню.

Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
