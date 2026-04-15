15 квітня 2026, 07:03

Росія на світанку вдарила по Запоріжжю: загинула 74-річна жінка

Читайте также на русском языке
Фото: Запорізька ОВА
Близько п'ятої ранку 15 квітня російські війська завдали ударів по Запоріжжю

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено автостоянку, підприємство, зупинку громадського транспорту, а також прилеглі житлові будинки й торговельний кіоск.

У результаті атаки загинула 74-річна продавчиня кіоску.

Пожежі, що виникли на місцях влучань, рятувальники вже ліквідували.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 592 удари по 43 населених пунктах Запорізької області.

Нагадаємо, зранку 13 квітня російські війська атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя. Виникла пожежа. Обійшлося без постраждалих.

