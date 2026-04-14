В результате российской атаки на Черкассы погиб 8-летний мальчик
Во вторник, 14 апреля армия РФ атаковала ударными дронами Черкасскую область. В результате удара по областному центру погиб ребенок
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.
По его словам, от травм получил 8-летний мальчик. Также девять человек, среди которых ребенок, доставили в больницу. Еще три местных получили помощь на месте.
В результате падения вражеского беспилотника повреждения получили по меньшей мере четыре многоэтажки.
Как сообщалось, россияне повредили объекты энергетики в Черкасской области. Это произошло в начале апреля.
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Российские военные активизировались в Сумской области
14 апреля 2026, 21:33В Полтавской области за 4 тысячи долларов "продавали" свободу от службы
14 апреля 2026, 21:25В Ирпене водитель сбил ребенка на пешеходном переходе
14 апреля 2026, 21:12В Полтавской области нашли мертвым подростка
14 апреля 2026, 20:55В Ровенской области аферисты обчистили счета местных: полиция бьет тревогу
14 апреля 2026, 20:45Все ожидают мира, потому что победа невозможна, а о поражении никто не хочет думать
14 апреля 2026, 20:42Энергетики рассказали, запланированы ли отключения света в Украине 15 апреля
14 апреля 2026, 19:25В Ровенской области обрушилась часть Таракановского форта
14 апреля 2026, 18:40Взрыв в Броварах: задержали причастных – среди них подросток
14 апреля 2026, 18:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
