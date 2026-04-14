В результате российской атаки на Черкассы погиб 8-летний мальчик

Во вторник, 14 апреля армия РФ атаковала ударными дронами Черкасскую область. В результате удара по областному центру погиб ребенок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.

По его словам, от травм получил 8-летний мальчик. Также девять человек, среди которых ребенок, доставили в больницу. Еще три местных получили помощь на месте.

В результате падения вражеского беспилотника повреждения получили по меньшей мере четыре многоэтажки.

Как сообщалось, россияне повредили объекты энергетики в Черкасской области. Это произошло в начале апреля.