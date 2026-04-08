Россияне ударили по дому в Сумской области: погиб 42-летний мужчина

Во вторник, 7 апреля, около 23:10 российские войска нанесли удар по Роменской общине. В результате атаки погиб 42-летний мужчина

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, пострадали также родственники погибшего, им была оказана медицинская помощь.

Враг нанес удар по жилому дому, вероятно, с помощью беспилотника. Обстоятельства и масштабы разрушений уточняются.

Напомним, в ночь на 4 апреля российские войска нанесли удары по жилому сектору в центре Сум. Возник пожар в многоэтажке. В результате вражеской атаки травмированы 11 человек, среди них – 15-летний ребенок.