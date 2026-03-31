31 марта 2026, 22:55

Необычные рассказали, как они спасали 15-летнюю девушку из-под завалов в Запорожье

31 марта 2026, 22:55
Фото: из открытых источников
15-летняя девушка в Запорожье оказалась под завалами дома. Это произошло в результате удара российского беспилотника

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Это произошло в результате удара российского беспилотника по одному из домов в Запорожье 16 марта. 15-летняя девушка оказалась под завалами. Спасатели поначалу не знали, что под завалами могли быть люди. Впоследствии они услышали голос звавшей на помощь 15-летней Кристины.

Работа была рискованной: чрезвычайным работникам нужно было балансировать между тушением пожара и опасностью навредить девушке водой. Наконец им удалось добраться до девушки.

Когда несовершеннолетнюю передали медикам, ее сначала отправили в реанимацию. В настоящее время ее перевели в травматологическое отделение. Пока что к ней допускают только родителей. Спасатели надеются тоже навестить ее в ближайшее время.

Напомним, ранее в Николаевской области муж направил жене посылку со взрывчаткой. В результате взрыва 25-летняя женщина погибла, двое ее детей в больнице.

31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
В Украине подорожает хлеб: к каким ценам готовиться
31 марта 2026, 23:40
Ведущий Тимур Мирошнниченко признался, почему живет отдельно от жены и детей
31 марта 2026, 23:20
В Николаевской области построят завод по производству ядерного топлива
31 марта 2026, 22:42
Вера не позволяет служить: в Ровенской области свидетеля Иеговы отправили под стражу
31 марта 2026, 22:40
Реперка alyona alyona призналась, использовала ли уколы для похудения
31 марта 2026, 22:30
Россияне потеряли Су-34: член экипажа погиб
31 марта 2026, 22:10
Евросоюз нашел для Украины 80 млн евро
31 марта 2026, 22:08
На Тернопольщине директора кирпичного завода подозревают в незаконной добыче полезных ископаемых более чем на 52 миллиона
31 марта 2026, 21:43
Миндича и Цукермана могут экстрадировать в Украину
31 марта 2026, 20:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
