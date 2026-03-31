Необычные рассказали, как они спасали 15-летнюю девушку из-под завалов в Запорожье

15-летняя девушка в Запорожье оказалась под завалами дома. Это произошло в результате удара российского беспилотника

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Это произошло в результате удара российского беспилотника по одному из домов в Запорожье 16 марта. 15-летняя девушка оказалась под завалами. Спасатели поначалу не знали, что под завалами могли быть люди. Впоследствии они услышали голос звавшей на помощь 15-летней Кристины.

Работа была рискованной: чрезвычайным работникам нужно было балансировать между тушением пожара и опасностью навредить девушке водой. Наконец им удалось добраться до девушки.

Когда несовершеннолетнюю передали медикам, ее сначала отправили в реанимацию. В настоящее время ее перевели в травматологическое отделение. Пока что к ней допускают только родителей. Спасатели надеются тоже навестить ее в ближайшее время.

