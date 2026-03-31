31 березня 2026, 22:55

Надзвичайники розповіли, як вони рятували 15-річну дівчину з-під завалів у Запоріжжі

Фото з відкритих джерел
15-річна дівчина в Запоріжжі опинилась під завалами будинку. Це сталось внаслідок удару російського безпілотника

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Це сталось внаслідок удару російського безпілотника по одному з будинків у Запоріжжі 16 березня. 15-річна дівчина опинилась під завалами. Рятувальники спочатку не знали, що під завалами могли бути люди. Згодом вони почули голос 15-річної Крістіни, яка кликала на допомогу.

Робота була ризикованою: надзвичайникам потрібно було балансувати між гасінням пожежі та небезпекою нашкодити дівчині водою. Врешті їм вдалось дістатися до дівчини.

Коли неповнолітню передали медикам, її спочатку відправили до реанімації. Наразі її перевели до травматологічного відділення. Поки що до неї допускають лише батьків. Рятувальники сподіваються теж відвідати її найближчим часом.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині чоловік надіслав дружині посилку із вибухівкою. Внаслідок вибуху 25-річна жінка загинула, двоє її дітей у лікарні.

обстріл ДСНС
31 березня 2026
