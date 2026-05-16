Ночная атака дронов: в двух районах Полтавщины повреждены частные дома
В ночь на 16 мая российские военные атаковали Полтавщину беспилотниками
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.
Зафиксировано падение вражеских БПЛА в Полтавском и Миргородском районах. Из-за атаки получили повреждения частные дома.
К счастью, обошлось без пострадавших.
На местах работают все соответствующие службы, которые ликвидируют последствия и фиксируют повреждения.
Напомним, в ночь на 16 мая РФ атаковала Украину 294 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 15 локациях.
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Jaguar влетел в остановку с людьми: подробности смертельного ДТП в Днепре
16 мая 2026, 11:24Военные РФ атаковали Киевщину беспилотниками: есть повреждения
16 мая 2026, 10:58Россияне атаковали Запорожье: есть пострадавшие
16 мая 2026, 10:33Удар по югу Одесщины: враг ударил по пятиэтажке и портовой инфраструктуре
16 мая 2026, 09:41Силы ПВО обезвредили 269 из 294 беспилотников, которыми РФ атаковала Украину
16 мая 2026, 09:14Певица Елена Тополя призналась, имеет ли отношения после развода
16 мая 2026, 00:45Известный шоумен назвал имена самых дорогих украинских артистов
15 мая 2026, 23:45Российская армия почти 40 раз атаковала два района Днепропетровской области
15 мая 2026, 22:57В Одессе мошенник убедил пенсионерку, что ее 83-летнего брата забрали ТЦК
15 мая 2026, 22:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все блоги »