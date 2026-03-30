В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего должностного лица ГУ ГСЧС в Запорожской области, которому инкриминируют незаконное обогащение

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2021-2023 годах обвиняемый, занимая должность начальника аварийно-спасательного отряда специального назначения, приобрел активы на сумму почти 13 млн грн, законность происхождения которых не смог подтвердить.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 5 млн грн наличных.

Также установлено, что в собственности фигуранта были дорогие автомобили, в частности Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz EQC 400 и Volkswagen Touareg. Экспертизы показали, что реальная рыночная стоимость значительно превышает задекларированную.

По данным следствия, для сокрытия незаконного происхождения имущества его оформляли на жену и доверенное лицо.

Обвиняемому грозит ответственность по статье 368-5 Уголовного кодекса.

