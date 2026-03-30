Авто преміум-класу та мільйони готівки: на Запоріжжі судитимуть ексчиновника ДСНС

До суду скерували обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця ГУ ДСНС у Запорізькій області, якому інкримінують незаконне збагачення

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2021-2023 роках обвинувачений, обіймаючи посаду начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення, набув активи на суму майже 13 млн грн, законність походження яких не зміг підтвердити.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 5 млн грн готівки.

Також встановлено, що у власності фігуранта були дороговартісні автомобілі, зокрема Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz EQC 400 та Volkswagen Touareg. Експертизи показали, що їхня реальна ринкова вартість значно перевищує задекларовану.

За даними слідства, для приховування незаконного походження майна його оформлювали на дружину та довірену особу.

Обвинуваченому загрожує відповідальність за статтею 368-5 Кримінального кодексу України.

