30 березня 2026, 12:56

Авто преміум-класу та мільйони готівки: на Запоріжжі судитимуть ексчиновника ДСНС

Фото: Прокуратура України
До суду скерували обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця ГУ ДСНС у Запорізькій області, якому інкримінують незаконне збагачення

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2021-2023 роках обвинувачений, обіймаючи посаду начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення, набув активи на суму майже 13 млн грн, законність походження яких не зміг підтвердити.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 5 млн грн готівки.

Також встановлено, що у власності фігуранта були дороговартісні автомобілі, зокрема Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz EQC 400 та Volkswagen Touareg. Експертизи показали, що їхня реальна ринкова вартість значно перевищує задекларовану.

За даними слідства, для приховування незаконного походження майна його оформлювали на дружину та довірену особу.

Обвинуваченому загрожує відповідальність за статтею 368-5 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть керівника ТЦК, який "забув" задекларувати майно на 8 мільйонів. За скоєне йому загрожує до 2 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади.

суд гроші ДСНС декларацїї Чиновник Запорізька область автомобілі незаконне збагачення
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
