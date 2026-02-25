Фото: ОВА

За сутки оккупанты нанесли 643 удара по 32 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Войска РФ нанесли 12 авиационных ударов по Заречному, Любицкому, Барвиновке, Заливному, Новосолошиному, Гуляйпольскому, Верхней Терсе, Белогорью и Долинке.

401 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Новотроицкое, Таврическое, Терсянку, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Орехов, Гуляйполе, Зализничное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачину, Белогорье, Святопетровку, Загорное, Криничное, Доброполье, Прилуки, Егоровку, Вербовое и Левадное.

7 обстрелов с РСЗО нанесены по территории Приморского и Лукьяновского.

223 артиллерийских удара нанесены по территории Степногорска, Приморского, Павловки, Гуляйполя, Орехова, Зализничного, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Староукраинки, Криничного и Доброполья.

В результате вражеских атак по Запорожскому району погибли четыре человека, еще двое получили ранения.

В полицию поступили 218 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 24 российских военных нанесли по меньшей мере восемь ударов по Запорожью. Город атаковали беспилотниками. Травмированы пять человек, среди них один ребенок.