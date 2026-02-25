Армия РФ почти 650 раз ударила по Запорожской области: четыре человека погибли, есть раненые
За сутки оккупанты нанесли 643 удара по 32 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- Войска РФ нанесли 12 авиационных ударов по Заречному, Любицкому, Барвиновке, Заливному, Новосолошиному, Гуляйпольскому, Верхней Терсе, Белогорью и Долинке.
- 401 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Новотроицкое, Таврическое, Терсянку, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Орехов, Гуляйполе, Зализничное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачину, Белогорье, Святопетровку, Загорное, Криничное, Доброполье, Прилуки, Егоровку, Вербовое и Левадное.
- 7 обстрелов с РСЗО нанесены по территории Приморского и Лукьяновского.
- 223 артиллерийских удара нанесены по территории Степногорска, Приморского, Павловки, Гуляйполя, Орехова, Зализничного, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Староукраинки, Криничного и Доброполья.
В результате вражеских атак по Запорожскому району погибли четыре человека, еще двое получили ранения.
В полицию поступили 218 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 24 российских военных нанесли по меньшей мере восемь ударов по Запорожью. Город атаковали беспилотниками. Травмированы пять человек, среди них один ребенок.
