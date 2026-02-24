21:58  23 февраля
24 февраля 2026, 07:49

Последствия ночного обстрела Запорожья: повреждены многоэтажки, есть пострадавшие

24 февраля 2026, 07:49
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В ночь на 24 российских военных нанесли по меньшей мере восемь ударов по Запорожью. Город атаковали беспилотниками

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров и ГСЧС, передает RegioNews.

В результате вражеских атак повреждены многоэтажки, нежилые здания и объекты инфраструктуры. Травмированы пять человек, среди них – один ребенок.

По одному адресу произошло попадание в производственное здание рядом с девятиэтажкой. Спасатели ликвидировали пожар на площади 200 кв.м. Также повреждены расположенные вблизи дома.

На другой локации зафиксировано попадание по открытой местности вблизи жилых массивов. Повреждения получили пять пятиэтажек и автомобили, припаркованные во дворе.

Подразделения ГСЧС завершили работы по ликвидации последствий обстрелов. На местах происшествия работали все экстренные службы города.

Напомним, за сутки войска РФ нанесли 918 ударов по 36 населенным пунктам Запорожской области. Россияне нанесли более 20 авиаударов.

война обстрелы Запорожье повреждения пострадавшие последствия беспилотники
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
