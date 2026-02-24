Фото: ГСЧС

В ночь на 24 российских военных нанесли по меньшей мере восемь ударов по Запорожью. Город атаковали беспилотниками

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров и ГСЧС, передает RegioNews.

В результате вражеских атак повреждены многоэтажки, нежилые здания и объекты инфраструктуры. Травмированы пять человек, среди них – один ребенок.

По одному адресу произошло попадание в производственное здание рядом с девятиэтажкой. Спасатели ликвидировали пожар на площади 200 кв.м. Также повреждены расположенные вблизи дома.

На другой локации зафиксировано попадание по открытой местности вблизи жилых массивов. Повреждения получили пять пятиэтажек и автомобили, припаркованные во дворе.

Подразделения ГСЧС завершили работы по ликвидации последствий обстрелов. На местах происшествия работали все экстренные службы города.

Напомним, за сутки войска РФ нанесли 918 ударов по 36 населенным пунктам Запорожской области. Россияне нанесли более 20 авиаударов.