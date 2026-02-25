Фото: ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Війська РФ здійснили 12 авіаційних ударів по Зарічному, Любицькому, Барвінівці, Заливному, Новосолошиному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Білогір’ю та Долинці.

401 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новотроїцьке, Таврійське, Терсянку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Святопетрівку, Загірне, Криничне, Добропілля, Прилуки, Єгорівку, Вербове та Левадне.

7 обстрілів з РСЗВ завдано по території Приморського та Лук’янівського.

223 артилерійських удари нанесено по території Степногірська, Приморського, Павлівки, Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я, Староукраїнки, Криничного та Добропілля.

Внаслідок ворожих атак по Запорізькому району загинули чотири людини, ще двоє отримали поранення.

До поліції надійшли 218 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 24 російські військові завдали щонайменше вісім ударів по Запоріжжю. Місто атакували безпілотниками. Травмовані п’ятеро людей, серед них – одна дитина.