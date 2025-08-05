Перегрелись на солнце: в Запорожье вандалы пытались проникнуть на территорию спасателей
В одной из общин в Запорожской области неизвестные злоумышленники пытались проникнуть на территорию пожарной службы. Специалисты не могут логически объяснить причины действий нарушителей
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
На территорию местной пожарно-спасательной службы Широковского общества Запорожского района пытались проникнуть вандалы. Злоумышленники сломали замок в котельную, расположенную за станцией спасателей. Эта котельная обеспечивает теплом детский сад, амбулаторию и местный клуб неподалеку.
Внутри ничего повреждено не было. Злоумышленнику не удалось сломать дверь и они ушли ни с чем. Однако они изуродовали замок.
"Похоже, кто-то из жителей Широковской общины перегрелся на солнце. Иначе объяснить их вандальные шалости просто невозможно", - отметили в обществе.
Напомним, ранее в центральном парке Днепра собрали остатки уличных пианино. Музыкальные инструменты уничтожили вандалы. Ранее эти пианино являлись частью культурного пространства города.