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В одной из общин в Запорожской области неизвестные злоумышленники пытались проникнуть на территорию пожарной службы. Специалисты не могут логически объяснить причины действий нарушителей

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

На территорию местной пожарно-спасательной службы Широковского общества Запорожского района пытались проникнуть вандалы. Злоумышленники сломали замок в котельную, расположенную за станцией спасателей. Эта котельная обеспечивает теплом детский сад, амбулаторию и местный клуб неподалеку.

Внутри ничего повреждено не было. Злоумышленнику не удалось сломать дверь и они ушли ни с чем. Однако они изуродовали замок.

"Похоже, кто-то из жителей Широковской общины перегрелся на солнце. Иначе объяснить их вандальные шалости просто невозможно", - отметили в обществе.

Напомним, ранее в центральном парке Днепра собрали остатки уличных пианино. Музыкальные инструменты уничтожили вандалы. Ранее эти пианино являлись частью культурного пространства города.