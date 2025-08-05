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В одній з громад у Запорізькій області невідомі зловмисники намагались проникнути на територію пожежної служби. Фахівці не можуть логічно пояснити причини дій порушників

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

На територію місцевої пожежно-рятувальної служби Широківської громади Запорізького району намагались проникнути вандали. Зловмисники зламали замок до котельні, яка розташована за станцією рятувальників. Саме ця котельня забезпечує теплом дитячий садок, амбулаторію та місцевий клуб неподалік.

Всередині нічого пошкоджено не було. Зловмисника не вдалось зламати двері й вони пішли ні з чим. Проте вони понівечили замок.

"Схоже, хтось із жителів Широківської громади таки перегрівся на сонці. Інакше пояснити їхні вандальні витівки просто неможливо”, – зазначили в громаді.

Нагадаємо, раніше у центральному парку Дніпра зібрали залишки вуличних піаніно. Музичні інструменти знищили вандали. Раніше ці піаніно були частиною культурного простору міста.