Пограничники показали, как поразили вражеские укрытия вместе с оккупантами на Запорожье
Пограничники обнаружили на Запорожском направлении скопление живой силы, а впоследствии и места укрытия захватчиков
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Оценив ситуацию, операторы БпЛА атаковали обнаруженные цели FPV-дронами. Разрушенные укрытия и наполненные черные пакеты – результат "зачистки" украинской земли от оккупантов.
Напомним, ранее украинские пограничники уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" в Харьковской области.
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