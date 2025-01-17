Россияне за сутки 515 раз ударили по Запорожской области
В течение 16 января оккупанты нанесли 515 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- 289 БпЛА разной модификации атаковали Магдалиновку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку и Новодаровку.
- 30 обстрелов из РСЗО накрыли Новоандреевку, Новодаровку, Новоданиловку и Малую Токмачку.
- 196 артобстрелов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки и Новодаровки.
Поступили 38 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
К счастью, мирные жители не пострадали.
Напомним, ночью 17 января российские военные атаковали ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области. Целью оккупантов была припортовая инфраструктура.
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
Силы ПВО сбили 33 российских дрона, атаковавших Украину
17 января 2025, 09:34Россияне атаковали дронами Киевщину: фото последствий
17 января 2025, 09:15ВСУ ликвидировали за сутки 1670 оккупантов и десятки единиц техники
17 января 2025, 08:42Россияне ночью атаковали дронами припортовую инфраструктуру в Одесской области
17 января 2025, 08:24В Киевской области произошло смертельное ДТП
17 января 2025, 08:11Хотел "отжать" базу отдыха: на Одесщине будут судить мэра Белгород-Днестровского
17 января 2025, 06:55В Киевской области будут судить чиновника, который переплатил 400 тыс. грн за генератор
17 января 2025, 06:17В Днепре и на Хмельнитчине разоблачили очередные схемы уклонения от мобилизации
17 января 2025, 05:43Атака на Киевщину: обломки вражеского дрона ранили ребенка
17 января 2025, 04:13
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все публикации »