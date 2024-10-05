На Запорожье в результате российского обстрела погибли два человека
Российские войска сегодня, 5 октября, обстреляли село Малая Токмачка Запорожской области, в результате удара погибли двое мужчин.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Известно, что погибли двое мужчин в возрасте 44 и 46 лет.
Глава ОВА отметил, что их тела несколько часов не могли унести с места гибели из-за плотного артиллерийского обстрела.
Напомним, как сообщалось, вражеская армия на протяжении минувших суток раз 9 раз из авиации атаковала города и села вблизи Запорожья. Всего за сутки оккупанты нанесли 400 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области.
Как прошли сутки в регионах Украины: данные местных властей о последствиях обстреловВсе новости »
05 октября 2024, 09:46Россияне снова ударили по Харьковщине КАБами: есть погибшие и раненые
04 октября 2024, 21:18Россияне более 20 раз били по Днепропетровщине: пострадал гражданский
04 октября 2024, 19:41
04 октября 2024
Ежедневные атаки "шахедов": новая тактика россиян или экономия ракет?
В течение сентября россияне ежесуточно запускали в сторону Украины свои боевые дроны. Это своеобразный антирекорд для нашей страны, ведь до сих пор таких масштабных ежедневных атак не было раньше с на...
03 октября 2024
Как изменится жизнь украинцев в октябре: "письма счастья" от ТЦК, сниженный тариф за свет и кэшбек за отечественные товары
Октябрь принесет много изменений в жизнь украинцев. Почему не следует забыть подать документы на получение субсидии для нуждающихся, а также, кто может рассчитывать на оплату за электроэнергию почти в...
27 сентября 2024
Рынок вакансий в Украине: что нужно уметь для зарплаты 20-30 тыс. грн и где платят по 60 тыс. грн
На днях Минфин опубликовал данные о размере заработной платы среди чиновников различных государственных ведомств. К примеру, средняя зарплата работников Нацкомиссии по госрегулированию сферы энергетик...
20 сентября 2024
План победы от Зеленского: принесет ли он мир в 2025 году?
Президент Владимир Зеленский заявил, что у него уже есть готовый план победы в войне с Россией. На следующей неделе он его представит Президенту США Джозефу Байдену, Конгрессу, а также двум кандидатам...
На Буковине священник УПЦ МП заблокировал дорогу сотрудниками ТЦК: военные прокомментировали
05 октября 2024, 18:25В Киеве мужчина задушил свою подругу и угнал ее автомобиль
05 октября 2024, 17:51Стало известно еще об одном случае казни россиянами пленных украинских военных
05 октября 2024, 17:16Руководительницу МСЭК, у которой нашли почти 6 млн долларов, задержали и объявили ей подозрение
05 октября 2024, 16:41В 123 бригаде терробороны подтвердили смерть комбата Игоря Гриба
05 октября 2024, 16:20СБУ проводит проверки в Сумах: что нужно знать горожанам
05 октября 2024, 15:21Россияне пытаются спрятать технику и военных в Мариуполе в "безопасные места"
05 октября 2024, 14:46В Донецкой области был сбит российский самолет
05 октября 2024, 14:16Залужный высказал свою позицию по мобилизации мужчин в возрасте 18-25 лет
05 октября 2024, 13:36В Константиновке Донецкой области вводят 20-часовой комендантский час
05 октября 2024, 13:12
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Ежедневные атаки "шахедов": новая тактика россиян или экономия ракет?
Как изменится жизнь украинцев в октябре: "письма счастья" от ТЦК, сниженный тариф за свет и кэшбек за отечественные товары
Все блоги »