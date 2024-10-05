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В ночь на 5 октября российские войска совершили очередную дроновую атаку по территории Украины. Силы и средства украинской противовоздушной обороны сбили 3 из 13 запущенных россиянами ударных дронов типа "шахед"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Три вражеских беспилотника были сбиты в Одесской области. Остальные 10 российских дронов были локационно потеряны на севере и юге страны, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Также россияне запустили три авиационные ракеты. Однако в результате активного противодействия средств РЭБ управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей.

Ситуация в регионах Украины

Сумская область

Как сообщили в Сумской ОВА, российские войска ночью и утром 18 раз обстреляли 9 пограничных общин региона. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Ахтырская, Глуховская, Эсманьская, Свеская общины. В полиции сообщили, что в результате ударов ранен гражданский человек, повреждены 16 частных жилых домов, гражданский грузовой автомобиль.

Херсонская область

В Херсонской ОВА сообщили, что за минувшие сутки в результате российских атак два человека погибли, еще шестеро получили ранения. Под вражеским огнем оказались 15 населённых пунктов.

Николаевская область

Николаевская ОВА сообщает, что вечером в пятницу, 4 октября, в областном центре армия РФ атаковала объект инфраструктуры, предварительно крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69.

Запорожская область

Запорожская ОВА сообщает, что вражеская армия в течение суток раз 9 раз из авиации атаковала города и села вблизи Запорожья. Всего за сутки оккупанты нанесли 400 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области.

Донецкая область

По данным Донецкой ОВА, российская армия за прошедшие сутки, 4 октября, убила одного жителя Донецкой области и еще один человек был ранен.

Харьковская область

Харьковская ОВА сообщила, что в области за прошедшие сутки в результате российских ударов погибли два человека, еще один человек был травмирован. В Купянске в результате попадания FPV-дрона поврежден автомобиль, пострадал 37-летний мужчина. В селе Изюмское Боровской общины в результате обстрела горело здание школы. Погиб 35-летний мужчина. В Первомайском Боровской общины из-за обстрела горел частный дом. Погиб 55-летний мужчина.

Днепропетровская область

По данным Днепропетровской ОВА, до полуночи враг продолжал бить по Никопольщине. А именно – райцентру и Мировской общине. Агрессор применял тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 октября, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Сумской областью. На нем обсудили вопросы ПВО и энергетики.