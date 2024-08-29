В Запорожье задержали подростков, которые подожгли автомобиль военного

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В Запорожье двое несовершеннолетних ребят по заказу российских спецслужб подожгли автомобиль ВСУ. Поджигателей задержали работники Нацполиции совместно с СБУ сразу после совершения преступления. Им грозит тюрьма

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области, передает RegioNews.

Оказалось, что в одном из мессенджеров несовершеннолетний студент получил предложение "заработка". Парень согласился получить деньги за уничтожение автомобилей военнослужащих.

Приобщиться к "делу" он предложил своему товарищу-сверстнику, который также согласился. Подростки получили указания от российского куратора и стали подыскивать соответствующие автомобили.

Злоумышленники подготовились к преступлению и приобрели легковоспламеняющееся вещество. В одном из районов Запорожья подростки установили потенциальные цели для уничтожения – два автомобиля на черных номерах и согласовали их поджог со своим российским куратором.

"Они облили один внедорожник легковоспламеняющимся веществом и подожгли. О проделанной работе поджигатели не успели отчитаться, потому что их с поличным задержали полицейские", — говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время они находятся под стражей.

Напомним, в Киеве задержали 20-летнего юношу, который поджег две полицейские машины. За это молодой человек планировал получить 6000 долларов США.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности и Нацполиции задержали шестерых приспешников российской разведки, которые в Одессе и Николаеве поджигали военные автомобили. Среди фигурантов - двое 18-летних молодых людей и несовершеннолетние дети 13, 14 и 16 лет.