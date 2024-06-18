В Запорожье электричество будут экономить на уличном освещении

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С 18 июня в Запорожье был введен бережливый режим работы системы уличного освещения. Также ограничивается использование подсветки фасадов коммунальных административных зданий

Об этом сообщила секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко, передает RegioNews.

Она пояснила, что ответные меры связаны с напряженной ситуацией в энергосистеме.

"Экономия электроэнергии - это общая задача каждого украинского города. Поэтому с сегодняшнего дня в Запорожье вводим экономный режим работы системы уличного освещения - будет гореть каждая вторая светоточка. График работы освещения тоже может быть сокращен по согласованию с органами Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Также в Запорожье ограничат использование подсветки фасадов административных зданий коммунальной формы собственности и прилегающей к ним территории.

Напомним, Кабинет Министров Украины прилагает усилия, чтобы расширить генерацию электроэнергии, а также уменьшить потребление. Для этого центральные и областные органы власти ограничат использование кондиционеров и уличного освещения.

Ранее в Киеве снизили яркость наружных осветительных приборов, что на 20% сэкономит использование электроэнергии. В то же время Укрзализныця на крупнейших вокзалах страны – в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Харькове – выключила подсветку фасадов и отдельных зон.

Также сообщалось, что Запорожский городской совет выставляет памятник Ленину на продажу. Депутаты приняли решение реализовать демонтированный монумент через аукцион. За продажу этого лома Запорожье может получить от 10 до 15 миллионов гривен.