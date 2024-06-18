20:24  18 июня
В ДТЭК назвали количество домов в Киеве, которым не выключают свет
19:19  18 июня
В Раде заговорили о еще одном снижении мобилизационного возраста в Украине
19:51  18 июня
На Запорожье российская авиабомба попала в центр села и не сдетонировала
UA | RU
UA | RU
18 июня 2024, 09:45

На перезапуск Запорожской АЭС уйдут годы, – Галущенко

18 июня 2024, 09:45
Читайте також українською мовою
фото: facebook.com/zapnpp
Читайте також
українською мовою

В результате продолжения российской оккупации ситуация на Запорожской АЭС ухудшается и после возвращения под контроль Украины для ее восстановления и перезапуска понадобятся годы

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе онлайн-заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 17 июня, передает RegioNews.

Галущенко отметил, что речь идет, прежде всего, о деградации оборудования.

"Вторая проблема – в связи с подрывом Каховской дамбы есть вопрос, каким образом мы обеспечим воду на станции, если теоретически мы ее запустим. Третья – истек срок эксплуатации топлива", – добавил министр.

"Условно, если мы получим станцию, сколько времени нужно, чтобы ее привести в рабочее состояние и работать шестью блоками, оценить очень сложно. Но, по сегодняшним оценкам, это не месяцы. К сожалению, это годы", – отметил он.

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты используют ударные дроны над ядерными реакторами захваченной Запорожской АЭС. Соответствующее видеодоказательство получила украинская разведка.

война оккупация Запорожская АЭС перезапуск
17 июня 2024
Отдых летом: сколько стоит поехать на море и полюбоваться горами на западе Украины
Несмотря на войну, туристический сезон в Украине в разгаре, ведь большинство комплексов отдыха, скажем, на западе Украины, забронированы чуть ли не до конца лета. Конечно, из-за мобилизационных меропр...
13 июня 2024
Жизнь со светом: сколько нужно выложить за генератор, павербанк и зарядную станцию
Отключение электроэнергии снова внесло коррективы в жизнь украинцев. Конечно, все это подтолкнуло население к поиску вариантов, как улучшить бытовые условия в отсутствие света. Кто-то покупает генерат...
07 июня 2024
Как привести россию в чувства и почему присутствие Байдена необязательно. Политолог Игорь Рейтерович – о Саммите мира в Швейцарии
В преддверии первого Саммита мира в Швейцарии (15-16 июня) политолог Игорь Рейтерович рассказал в интервью RegioNews, чего ожидать Украине от этого международного мероприятия, когда на него смогут при...
31 мая 2024
Стоит ли бежать в обменники: что происходит с курсом доллара и упадет ли он назад
Последние две недели оказались достаточно турбулентными для украинской гривны. Если в середине мая доллар можно было приобрести менее чем за 40 грн., то сейчас он стоит минимум 41 грн и есть еще тенде...
Житель Львовщины через суд отменил решение ВВК — подробности
19 июня 2024, 01:45
Благотворительность для уклонистов: в Тернополе заблокировали схему уклонения от мобилизации
19 июня 2024, 01:14
В Кривом Роге 23-летний парень подорвал на улице гранату: есть пострадавшие
19 июня 2024, 00:46
Полицейские на Львовщине насмехались над мужчиной, которого везли в ТЦК, за что получили наказание
19 июня 2024, 00:22
В Киеве на Северном мосту произошло тройное ДТП
18 июня 2024, 23:12
В Черкассах из окна многоэтажки выпал мужчина
18 июня 2024, 22:43
В Чернигове полицейский автомобиль сбил 18-летнюю девушку
18 июня 2024, 22:02
В Житомирской области произошла серьезная авария на трассе, движение в направлении Киева осложнено
18 июня 2024, 21:36
В Киеве из-за отключения электричества люди застряли на смотровом колесе
18 июня 2024, 21:27
Убийство полицейского в Винницкой области: подозреваемым продлили меру пресечения
18 июня 2024, 21:16
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Отдых летом: сколько стоит поехать на море и полюбоваться горами на западе Украины
Жизнь со светом: сколько нужно выложить за генератор, павербанк и зарядную станцию
Все публикации »
Иван Киричевський
Константин Машовец
Ольга Ярхо
Все блоги »