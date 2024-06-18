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В результате продолжения российской оккупации ситуация на Запорожской АЭС ухудшается и после возвращения под контроль Украины для ее восстановления и перезапуска понадобятся годы

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе онлайн-заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 17 июня, передает RegioNews.

Галущенко отметил, что речь идет, прежде всего, о деградации оборудования.

"Вторая проблема – в связи с подрывом Каховской дамбы есть вопрос, каким образом мы обеспечим воду на станции, если теоретически мы ее запустим. Третья – истек срок эксплуатации топлива", – добавил министр.

"Условно, если мы получим станцию, сколько времени нужно, чтобы ее привести в рабочее состояние и работать шестью блоками, оценить очень сложно. Но, по сегодняшним оценкам, это не месяцы. К сожалению, это годы", – отметил он.

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты используют ударные дроны над ядерными реакторами захваченной Запорожской АЭС. Соответствующее видеодоказательство получила украинская разведка.