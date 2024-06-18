Ночная атака "Шахедов": силы ПВО сбили все вражеские дроны-камикадзе

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Ночью 18 июня силы противовоздушной обороны сбили все десять ударных беспилотников типа Shahed-131/136, которыми Россия атаковала Украину

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, передает RegioNews.

"В ночь на 18 июня 2024 года противник атаковал десятью ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из района Приморско-Ахтарск – РФ. В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил все "шахеды" Запорожской и Днепропетровской областях", – отметил он.

Напомним, количество раненых в результате ракетного удара по гражданской инфраструктуре Полтавы 17 июня увеличилось до 22 человек. Среди пострадавших – трое детей.