Ракетный обстрел Полтавы: количество пострадавших возросло до 22

фото: ГСЧС Украины в Полтавской области

Число раненых в результате ракетного удара по гражданской инфраструктуре Полтавы 17 июня увеличилось до 22 человек. Среди пострадавших – трое детей

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает RegioNews.

"Сейчас известно, что за медицинской помощью обратились 22 человека. Из них — трое детей, одного ребенка госпитализировали", – проинформировал Филипп Пронин.

По его словам, на стационарном лечении находятся восемь взрослых.

Напомним, днем 17 июня российские войска нанесли ракетный удар по Полтавскому району. Захватчики попали по объекту гражданской инфраструктуры. Сообщалось, что пострадали девять человек. Впоследствии количество раненых увеличилось до 12 человек. Среди пострадавших было двое детей. Россияне атаковали Полтаву крылатой ракетой Х-59.

Известно, что из-за обстрела были обесточены более 55 тысяч потребителей.