Оккупанты более 500 раз обстреляли Запорожскую область: есть разрушения

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За прошедшие сутки российские оккупанты 542 раза били по Запорожской области. Под вражеским огнем находились девять населенных пунктов

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Враг нанес четыре авиационных удара по Орехову, Роботиному и Малой Токмачке.

275 враждебных БпЛА разной модификации атаковали Новотроицкое, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку.

"21 обстрел из РСЗО накрыли Малую Токмачку, Роботино и Гуляйполе. 242 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Малых Щербаков", - говорится в сообщении.

В течение суток поступило четыре сообщения о разрушении жилья. К счастью, мирные жители не пострадали.

Напомним, в течение 11-14 мая продлятся поминальные дни. В Запорожской области общественный порядок обеспечивают около 850 полицейских. Особое внимание они уделяют кладбищам, на которых дежурят около 300 полицейских.