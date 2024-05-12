На Запорожье во время поминальных дней ужесточили меры безопасности

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В течение 11-14 мая пройдут поминальные дни. В Запорожской области общественный порядок обеспечивают около 850 полицейских. Особое внимание они уделяют кладбищам, на которых дежурят около 300 полицейских.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции в Запорожской области.

Правоохранители призывают граждан быть ответственными и соблюдать ограничения, предусмотренные режимом военного положения.

Правоохранители напоминают, что из-за ведения активных боевых действий на территории Запорожской области граждане должны позаботиться о собственной безопасности. В первую очередь люди должны реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"По возможности, воздержитесь от посещения кладбищ из-за повышенного уровня опасности в эти дни. Старайтесь не создавать скопления людей на кладбищах и рядом с ними. Просим с пониманием отнестись к действующим ограничениям и запретам", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях российские захватчики ударили по селу Магдалиновка Запорожского района. В результате атаки ранения получила 65-летняя женщина, ее доставили в областную больницу.