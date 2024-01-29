Россияне направили дополнительные силы Росгвардии на оккупированные территории – ЦНС

фото: ЦНС

В рамках подготовки к выборам россияне направили в оккупированные регионы Украины дополнительные силы Росгвардии

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"Полицаи должны обеспечить безопасность коллаборантам с избирательных участков, а также для обхода украинцев во время "волеизъявления”. Россиянам важно рисовать явку на "выборах”, поэтому они разрешили голосовать по месту жительства.

Таким образом, полицаи будут заниматься принуждением украинцев голосовать за российского диктатора Владимира Путина, а также охранять предателей”, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированные территории Украины прибыли кремлевские политтехнологи, одна из их задач – "нарисовать" явку на выборах президента рф.