12:18  18 ноября
На Запорожье в результате дронового удара возник пожар на территории объекта инфраструктуры
11:36  18 ноября
В результате обстрела энергообъекта в Одесской области тысячи человек остались без электричества
14:13  18 ноября
Памятник Пушкину в Одессе облили красной краской
UA | RU
UA | RU
18 ноября 2023, 12:18

На Запорожье в результате дронового удара возник пожар на территории объекта инфраструктуры

18 ноября 2023, 12:18
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Запорожье из-за вражеских дронов на территории объекта инфраструктуры загорелись здания

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, передает RegioNews.

"В результате вражеской атаки по Запорожью 17 ноября, нанесенной российской армией, применяя БПЛА типа "Shahed", произошло возгорание двух зданий, одно из которых расположено на территории объекта инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали возгорание на общей площади 250 кв. м.

Также в течение суток в результате вражеских обстрелов в селе Новоданиловка Пологовского района произошел пожар в частном домовладении. Спасатели ликвидировали возгорание летней кухни и сооружения на площади 100 кв.м.

В обоих случаях жертвы и пострадавшие отсутствуют.

Напомним, российская армия атаковала энергетический объект в Одесской области в ночь на 18 ноября. Там вспыхнул пожар.

война обстрелы дрон Запорожская область



17 ноября 2023
Нововведения для будущих водителей: Как получить удостоверение в новых реалиях и сколько это стоит
На днях для украинцев, которые собираются получить водительские права, появилась хорошая новость — уже не нужно будет ходить в автошколу, чтобы сдать теоретический экзамен для дальнейшего получения пр...
15 ноября 2023
Вспышка гепатита А: Как уберечься от болезни и какие симптомы указывают на инфицирование
Украинцев смутила новость о вспышке гепатита А на Виннитчине, ведь эта болезнь довольно опасна, но самое главное, что ее вспышки вообще не присущи нашей стране. Поэтому врачи советуют очень тщательно ...
14 ноября 2023
Топ-5 мест Черкасщины
Черкасщина объединяет богатую историю, уникальные природные ландшафты и богатство культурных традиций. Известная своими лесами, реками и достопримечательностями истории, Она является прекрасным местом...
14 ноября 2023
Приключения Буратино: Почему никого в Украине не удивило подозрение Дубинскому в работе на россию
Нардепу Александру Дубинскому не привыкать к усиленному публичному вниманию. Он довольно часто попадал в разного рода скандалы, становился участником резонансных событий и издавал достаточно контровер...
В разведке назвали цель операций, которые проводятся в Крыму
18 ноября 2023, 18:06
Ивано-Франковский горсовет закупит больничную мебель по завышенным ценам, - тендер на Prozorro
18 ноября 2023, 17:35
В ВСУ рассказали об обстановке на левом берегу Херсонщины
18 ноября 2023, 17:11
Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожской области, погибли двое спасателей
18 ноября 2023, 16:33
Очередь на границе с Польшей выросла до 2800 грузовиков
18 ноября 2023, 16:12
Россияне обстреляли предприятие на Херсонщине, есть раненый
18 ноября 2023, 15:40
В результате ночного обстрела Одесщины повреждена нефтебаза
18 ноября 2023, 15:09
На Прикарпатье насыпало до 10 см снега, спасатели предупредили об опасности
18 ноября 2023, 14:39
Памятник Пушкину в Одессе облили красной краской
18 ноября 2023, 14:13
В Киевской области пьяный водитель Hummer врезался в дом
18 ноября 2023, 13:41
15 ноября 2023
Ракетный удар по дому в Селидово: количество погибших возросло до двух
09 ноября 2023
Пограничники показали, как мобильные группы ПВО уничтожают вражеские дроны
07 ноября 2023
Пограничники из минометов уничтожили группу оккупантов возле Бахмута
Все видео »
Нововведения для будущих водителей: Как получить удостоверение в новых реалиях и сколько это стоит
Вспышка гепатита А: Как уберечься от болезни и какие симптомы указывают на инфицирование
Все публикации »
Анатолий Матвийчук
Иван Киричевський
Владимир Фесенко
Все блоги »