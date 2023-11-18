На Запорожье в результате дронового удара возник пожар на территории объекта инфраструктуры

фото: ГСЧС

В Запорожье из-за вражеских дронов на территории объекта инфраструктуры загорелись здания

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, передает RegioNews.

"В результате вражеской атаки по Запорожью 17 ноября, нанесенной российской армией, применяя БПЛА типа "Shahed", произошло возгорание двух зданий, одно из которых расположено на территории объекта инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали возгорание на общей площади 250 кв. м.

Также в течение суток в результате вражеских обстрелов в селе Новоданиловка Пологовского района произошел пожар в частном домовладении. Спасатели ликвидировали возгорание летней кухни и сооружения на площади 100 кв.м.

В обоих случаях жертвы и пострадавшие отсутствуют.

Напомним, российская армия атаковала энергетический объект в Одесской области в ночь на 18 ноября. Там вспыхнул пожар.