В запорожской многоэтажке произошел пожар: есть погибший

ГСЧС

В Хортицком районе Запорожья произошел пожар. Один человек погиб

Возгорание произошло в девятиэтажке на улице Героев 93-й бригады. Горела квартира на пятом этаже. На площади восемь кв. метров горели домашние вещи и мебель, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили в квартире мужчину. Пожарные вынесли пострадавшего на лестничную клетку и пытались реанимировать его до приезда "скорой". К сожалению, несмотря на усилия медиков и спасателей жизнь 57-летнему мужчине спасти не удалось.

В то же время, пожарные вывели женщину из задымленной квартиры на девятом этаже на свежий воздух. Спасенную передали медикам.

Пожар потушили в течение сорока минут. Его причина неизвестна, проводится расследование.

Напомним, в сентябре в Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке: погибла женщина.