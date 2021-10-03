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03 октября 2021, 13:30 71

В запорожской многоэтажке произошел пожар: есть погибший

03 октября 2021, 13:30 71
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ГСЧС
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В Хортицком районе Запорожья произошел пожар. Один человек погиб

Возгорание произошло в девятиэтажке на улице Героев 93-й бригады. Горела квартира на пятом этаже. На площади восемь кв. метров горели домашние вещи и мебель, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили в квартире мужчину. Пожарные вынесли пострадавшего на лестничную клетку и пытались реанимировать его до приезда "скорой". К сожалению, несмотря на усилия медиков и спасателей жизнь 57-летнему мужчине спасти не удалось.

В то же время, пожарные вывели женщину из задымленной квартиры на девятом этаже на свежий воздух. Спасенную передали медикам.

Пожар потушили в течение сорока минут. Его причина неизвестна, проводится расследование.

Напомним, в сентябре в Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке: погибла женщина.

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