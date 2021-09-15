В Запорожье все пробы питьевой воды не соответствуют норме

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Пробы воды, которые отобрали и проверили специалисты Госпотребслужбы в Запорожье, не соответствуют норме

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области.

Отмечается, что ведомство реагируя на многочисленные жалобы жителей проверило качество воды в системах централизованного питьевого водоснабжения, в частности в учебных заведениях.

Выяснилось, что 100% отобранных проб не соответствуют норме.

"Выявлены отклонения от гигиенических нормативов по органолептическим показателям: запах, вкус и привкус", – сообщили в службе.

В связи с этим специалисты требуют немедленно реакции от городских властей. Отправлено письмо Запорожскому городскому голове Владимиру Буряку относительно срочного создания комиссии, с привлечением всех заинтересованных служб, для проверки фактов, изложенных в обращениях граждан по поводу неудовлетворительного качества питьевой воды", – сообщили в ведомстве.

Также в Госпотребслужбе отметили, что жалобы от жителей города на качество воды продолжают поступать.