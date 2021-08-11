Воровали уголь и минудобрения: на Запорожье задержали 12 членов банды

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Правоохранители задержали 12 членов организованной группировки, которые подозреваются в систематическом хищении угля и минудобрений из вагонов в районе железнодорожной станции "Таврийск", что в Запорожской области

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Так, по данным следователей, в течение года подозреваемые систематически совершали кражи имущества в районе железнодорожной станции "Таврийск".

Они похищали из вагонов каменный уголь и минеральные удобрения во время отстоя подвижного состава поездов, а также во время их движения", - говорится в сообщении.

Для задержания членов группировки было проведено 54 обыски по местам жительства членов организации в Запорожской и Донецкой областях.

Как сообщают в офисе генпрокурора, в настоящее время 12 человек задержаны, 7 - избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжается досудебное расследование и устанавливается размер причиненного ущерба.

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