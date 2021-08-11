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11 серпня 2021, 13:16 393

Крали вугілля та міндобрива: на Запоріжжі затримали 12 членів банди

11 серпня 2021, 13:16 393
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Фото: gp.gov.ua
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Правоохоронці затримали 12 членів організованого угруповання, які підозрюються у систематичному викраданні вугілля та міндобрив з вагонів в районі залізничної станції "Таврійськ", що у Запорізькій області

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Так, за даними слідчих, протягом року підозрювані систематично вчиняли крадіжки майна в районі залізничної станції "Таврійськ".

Вони викрадали з вагонів кам’яне вугілля та мінеральні добрива під час відстою рухомого складу потягів, а так під час їх руху", - йдеться у повідомленні.

Для затримання членів угруповання, було проведено 54 обшуки за місцями проживання членів організації у Запорізькій та Донецькій областях.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, наразі 12 осіб затримано, 7 - обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування та встановлюється розмір заподіяної шкоди.

Раніше повідомлялось, що експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради України за попередньою змовою з журналістом обіцяли за $600 тисяч посприяти у призначенні громадянина на посаду глави Миколаївської обласної державної адміністрації.

Офіс генпрокурора крадіжка вугілля Запоріжжя вагони

 
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