На Запорожье ребенок выпал из окна

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Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции области, происшествие произошло в многоквартирном доме на улице Правды.

Правоохранителям 46-летняя мать объяснила, когда она отвлеклась на несколько минут, ее дочь залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку, которая не выдержала давления, в результате чего ребенок выпал из окна 4 этажа.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "несчастный случай") УКУ.

Состояние ребенка остается тяжелым, он находится в реанимационном отделении больницы Запорожья.

Напомним, на днях в Черкассах малолетний ребенок выпал из окна третьего этажа жилого дома в то время, как его мать возилась на кухне.